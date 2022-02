Enzo Iacchetti è positivo al Covid | a Striscia la Notizia tornano Sergio Friscia e Roberto Lipari

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)al- 19 e non potrà condurre 'la' con Ezio Greggio . Dal 2 febbraio dietro al bancone del Tg satirico di Antonio Riccigli inviati...

Ultime Notizie dalla rete : Enzo Iacchetti

è positivo al Covid - 19 e non potrà condurre ' Striscia la Notizia ' con Ezio Greggio . Dal 2 febbraio dietro al bancone del Tg satirico di Antonio Ricci tornano gli inviati Sergio ...Stavolta infatti è uno dei due seduti dietro al bancone ad aver ricevuto una brutta sorpresa dal tampone di controllo:sarebbe risultato positivo al Covid , questo almeno ha appreso Tv ...Enzo Iacchetti è positivo al Covid-19 e questa sera non potrà condurre Striscia la notizia con Ezio Greggio. Da oggi, quindi, dietro al bancone del Tg satirico di Antonio Ricci tornano gli inviati ...Di recente avevano preso parte come comparsa, insieme agli altri capitani dell'arme rossoazzurra, alle riprese del film dedicato a Sisto V e girato a Montalto con la partecipazione di Enzo Iacchetti.