È stato un volto amatissimo della tv degli anni ’90, che fine ha fatto Luisa Corna? (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Luisa Corna è stato un volto amatissimo della tv degli anni ’90, ma che fine ha fatto oggi? Com’è la sua vita lontano dalle telecamere. Tra i tantissimi volti che si sono susseguiti ed hanno saputo riscuotere un successo impressionante, non possiamo fare affatto a meno di citare lei: Luisa Corna! volto amatissimo della televisione L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 2 febbraio 2022)untv’90, ma chehaoggi? Com’è la sua vita lontano dalle telecamere. Tra i tantissimi volti che si sono susseguiti ed hanno saputo riscuotere un successo impressionante, non possiamo fare afa meno di citare lei:televisione L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

GaetanoBellino : RT @LucillaMasini: Salvini accusato di aver usato Photoshop nell'immagine al Pirellone per far comparire le mascherine, ma lui nega: alla f… - ValeRossignoli : RT @ultimenotizie: In molti hanno accusato #Salvini di aver usato #Photoshop nell'immagine al Pirellone per far comparire le #mascherine. I… - silviaindump : RT @ultimenotizie: In molti hanno accusato #Salvini di aver usato #Photoshop nell'immagine al Pirellone per far comparire le #mascherine. I… - leggipurequesto : RT @ultimenotizie: In molti hanno accusato #Salvini di aver usato #Photoshop nell'immagine al Pirellone per far comparire le #mascherine. I… - Venice_Mariposa : RT @ultimenotizie: In molti hanno accusato #Salvini di aver usato #Photoshop nell'immagine al Pirellone per far comparire le #mascherine. I… -