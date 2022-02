Covid oggi Lazio | 10 560 contagi e 26 morti A Roma 4 978 casi

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 10.560 irilevati, 2 febbraio, nelsecondo i dati del bollettinodella Regione. 26 i. Nello specifico “su 23.683 tamponi molecolari e 79.781 tamponi antigenici, per un totale di 103.464 tamponi, si registrano 10.560 nuovipositivi(-1.571), sono 26 i decessi (+1), 2.089 i ricoverati (+8), 196 le terapie intensive (-2) e +14.297 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,2%. Icittà sono a quota 4.978”, comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, ribadendo come la curva epidemica registri “un trend in calo” con “meno 30% rispetto alla scorsa settimana”. Nel dettaglio: nella Asl1 sono 1.588 i nuovi ...