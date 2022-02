Conte | guerra a tutto a campo nel Movimento 5 Stelle La Gdf va a casa dell' ex premier per una perquisizione

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Guai giudiziari in vista per l'exe capo dei CinqueGiuseppe: secondo quanto rivela un'indagine condotta dal quotidiano Domani, qualche settimana fa, la Guardia di Finanza si è recata adel pentastellato su ordinea procura di Roma. Segui su affaritaliani.it

Nellasenza esclusione di colpi scoppiata nel Movimento 5 Stelle dalla partita del Quirinale c'è un colpo di scena. Dopo che Giuseppeha minacciato un voto degli iscritti sul comportamento del ...Di Maio -, lama in casa A specchio, anche nel Movimento 5 Stelle, l'altro partito in grande fermento in questo momento, girano voci di uscita dal governo, un modo per risolvere una ...Un'acquisizione di documenti da parte della Guardia di finanza avvenuta nelle scorse settimane a casa e nello studio di Giuseppe Conte e del professor Guido Alpa nell'ambito dell'inchiesta sul crac di ...ma non ci fossero venti di guerra nel suo partito. E tra i contiani sono da annoverare anche il salernitano, ex sottosegretario del Conte 1, Andrea Cioffi , nonché Salvatore Micillo. Ovviamente ...