Claudio Santamaria e Francesca Barra sono diventati genitori: ecco il particolare nome scelto per la bimba (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Claudio Santamaria e Francesca Barra sono diventati genitori: la coppia – che nel corso di un'intervista a Verissimo aveva rivelato di aspettare una bambina – ha annunciato poco fa la nascita della loro figlia. I due avevano deciso di non rivelare il nome della bambina nello studio di Silvia Toffanin, accennando solamente al fatto che il nome da loro scelto avesse un collegamento con la mitologia: ebbene, Claudio e Francesca hanno deciso di chiamare la loro bambina Atena. I neo genitori hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram una tenera foto delle loro tre mani unite, corredata da una didascalia molto breve, ma altrettanto dolce, attraverso cui la coppia ha ...

