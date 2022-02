Calcio | Ramsey | ' Juve nessun rancore | ai Rangers per giocare'

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Glasgow, 2 feb. - (Adnkronos) - "Non ho, questo trasferimento è stato concordato e posso soltanto ringraziare per tutto ciò che ho trascorso nel mio periodo in bianconero. Adesso voglio solo pensare ai, spero di poter tornare in condizione al più presto e di poter dimostrare ciò che posso ancora fare". Così Aarona due giorni dal suo passaggio in prestito dallantus ai Glasgow. Il centrocampista gallese, che in questa stagione ha collezionato appena 5 presenze in totale tra campionato e Champions League con lantus, è poi tornato sui momenti decisivi del suo trasferimento a Glasgow: "A dire il vero è stato un trasferimento un po' nevrotico -spiegaa Sky Sports-, ci sono stati degli aggiustamenti da ...

Le parole diha poi aggiunto: " Voglio giocare. Nella mia carriera ho sempre giocato molto e le ultime due stagioni non sono state facili. Sono andato un po' a singhiozzo, ma è il ...... e Aaron, prestato ai Glasgow Rangers. Dusan Vlahovic © Calciomercato.itMa queste operazioni, potrebbero non essere sufficienti per tornare al vertice del, in Italia e in Europa. Molti ...Così Aaron Ramsey a due giorni dal suo passaggio in prestito dalla Juventus ai Glasgow Rangers. Il centrocampista gallese, che in questa stagione ha collezionato appena 5 presenze in totale tra campionato e Champions League con lantus, è poi tornato sui momenti decisivi del suo trasferimento a Glasgow: "A dire il vero è stato un trasferimento un po' nevrotico -spiegaa Sky Sports-, ci sono stati degli aggiustamenti da ..." Aaron Ramsey in una lunga intervista spiega i motivi che l'hanno portato a dire sì ai Rangers, parlando anche del suo recente passato alla Juventus ...