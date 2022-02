Al GF Vip il primo aereo per Delia Duran da Alex Belli: la reazione di Soleil Sorge (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Delia Duran e Soleil Sorge nella Casa e Alex Belli a Sanremo. Proprio così, in questi giorni l’attore ‘conteso’ tra le due concorrenti del GF Vip 6 che sono rispettivamente la moglie e la sua amica speciale si trova nella città ligure. È il personaggio televisivo del momento ed è stato avvistato proprio nella cittadina ligure dove si sta svolgendo il Festival Sanremo 2022, come riporta il sito Dagospia, perché ospite di un noto locale. Si tratta del Victory Morgana Bay, dove secondo l’indiscrezione lanciata dal noto sito di Roberto d’Agostino oltre all’attore c’erano anche Adua Del Vesco, Paola Caruso, Gilles Rocca, Massimo Boldi e molti altri volti noti. Delia Duran, il primo aereo di Alex ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022)nella Casa ea Sanremo. Proprio così, in questi giorni l’attore ‘conteso’ tra le due concorrenti del GF Vip 6 che sono rispettivamente la moglie e la sua amica speciale si trova nella città ligure. È il personaggio televisivo del momento ed è stato avvistato proprio nella cittadina ligure dove si sta svolgendo il Festival Sanremo 2022, come riporta il sito Dagospia, perché ospite di un noto locale. Si tratta del Victory Morgana Bay, dove secondo l’indiscrezione lanciata dal noto sito di Roberto d’Agostino oltre all’attore c’erano anche Adua Del Vesco, Paola Caruso, Gilles Rocca, Massimo Boldi e molti altri volti noti., ildi...

