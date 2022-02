A gennaio prezzi in salita | mai così alti

Advertising

istat_it : Prezzi al consumo: secondo le stime preliminari a gennaio inflazione al 4,8% (3,9% il mese precedente) #istat… - classcnbc : +++#BreakingNews, #Italia????, Istat: a gennaio l'inflazione vola al 4,8%, al top dal 1996 Indice dei prezzi al cons… - repubblica : Nuova fiammata dei prezzi a gennaio: salgono del 4,8% su base annua, top dal 1996 - innovationpost_ : A gennaio 2022 @istat_it ha calcolato che l’inflazione è aumentata del 4,8% rispetto a un anno fa (dal +3,9% del me… - News24_it : Coronavirus oggi. Nuovo aumento dei prezzi a gennaio, +4,8% su anno, record dal 1996 - Il Sole 24 ORE -

Ultime Notizie dalla rete : gennaio prezzi

L'inflazione avola ai massimi dal 1996:in aumento del 4,8% Giuliano Balestreri 02 Febbraio 2022 Le fiammate suial consumo, definite oggi "anomale" e "preoccupanti" dall'Istat,...Vola il carovita a, mai così da 26 anni, secondo le stime preliminari . Al'indice nazionale deial consumo per l'intera collettività , al lordo dei tabacchi, registra un aumento dell'1,6% su base mensile e del 4,8% su base annua . L'Istat fa notare che un'...Solo i Servizi relativi ai trasporti diminuiscono (-1,6%), a causa per lo più di fattori stagionali. L'aumento congiunturale dell'indice generale è dovuto, per lo più, ai prezzi dei Beni energetici re ...Il boom dei prezzi, comunque, non riguarda solo l’Italia, ma l’intera Eurozona, considerando che l’inflazione in 19 paesi ha un’accelerazione del 5,1% a gennaio dal 5% di dicembre. Anche in questo ...