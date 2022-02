Zaki, udienza a porte chiuse a Mansura. Lo studente: “Sono abbastanza ottimista, spero di tornare molto presto a Bologna” (Di martedì 1 febbraio 2022) In un video dell’Ansa girato all’immediata vigilia dell’udienza odierna del suo processo a Mansura, Patrick Zaki si è detto relativamente ottimista per l’esito del procedimento che dovrebbe concludersi oggi, confermando di voler tornare subito a Bologna e, per prima cosa, passeggiare in Piazza Maggiore. “spero che tutto vada bene. Sono abbastanza ottimista e incrociamo le dita affinché accada qualcosa di buono, che chiudano il caso e prendano la decisione finale“, ha detto lo studente dell’ateneo bolognese. “Subito dopo proverò a tornare a Bologna, spero molto presto”, ha aggiunto Patrick. Alla domanda su quale sarà la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) In un video dell’Ansa girato all’immediata vigilia dell’odierna del suo processo a, Patricksi è detto relativamenteper l’esito del procedimento che dovrebbe concludersi oggi, confermando di volersubito ae, per prima cosa, passeggiare in Piazza Maggiore. “che tutto vada bene.e incrociamo le dita affinché accada qualcosa di buono, che chiudano il caso e prendano la decisione finale“, ha detto lodell’ateneo bolognese. “Subito dopo proverò a”, ha aggiunto Patrick. Alla domanda su quale sarà la ...

