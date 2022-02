Vlahovic | «Ho scelto la 7 perché è la maglia più vicina alla 9 Ringrazio Italiano e Prandelli | hanno fatto tanto per me»

(Di martedì 1 febbraio 2022) Dusanè stato presentato ufficialmente dJuventus ai tifosi estampa pochi minuti fa all’Allianz Stadium di Torino. Di seguito le sue dichiarazioni. Il ringraziamentoFiorentina. «Buongiorno a tutti. Prima di iniziare vorrei ringraziare la Fiorentina, tutta la gente che è stata lì, dai miei compagni della Primavera a quelli della Prima squadra coi quali ho lottato fino all’ultimo momento. Tutti i direttori, da Corvino a Pradè fino a Joe Barone.anche il presidente Della Valle e il presidente Commisso. E poi gli allenatori che sono stati con me in questi anni. Voglio nominare mister: mi ha aiutatoed è stato al mio fianco fino all’ultimo, aiutandomi. Vorrei ringraziarlo e mandargli un grande in bocca al lupo. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic scelto

"La 7 non rappresenta niente: qui tutti i numeri sono importantissimi, dall'1 al 100, e io l'hoperché è il più vicino al 9". Dusanspiega la scelta della maglia numero 7, lasciata libera dopo l'addio di Cristiano Ronaldo. "Il numero non è importante - spiega il nuovo acquisto ...Hala 22 , e questo fa ben sperare. È lo stesso numero indossato per anni dalla leggenda ... Ci si aspettava un colpo di mercato a sorpresa, uno stilecome fatto dalla Juventus . Ma di ...Nel corso della conferenza stampa imbastita per la presentazione ufficiale, Dusan Vlahovic ha chiarito sulla scelta della maglia numero 7, precedentemente di proprietà di Cristiano Ronaldo: "Il numero ...(ilBianconero) Juventus, la presentazione di Vlahovic e la rivelazione sulla maglia n.7 di Ronaldo. Vlahovic ha poi aggiunto: “Ho scelto la maglia n.7 di Ronaldo? Via il sipario sulla presentazione di ...