Vaccino covid under 5, Burioni: “Potrebbe arrivare prima del previsto” (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Buone notizie. Il Vaccino” anti covid “per i più piccoli” dai 6 mesi ai 5 anni “Potrebbe arrivare prima del previsto. Secondo indiscrezioni l’autorizzazione all’Fda verrebbe richiesta questa settimana, vero che sono indiscrezioni ma la fonte è autorevole”. Lo evidenzia il virologo Roberto Burioni su Twitter, ripostando un articolo del Washington Post. Secondo il quotidiano Usa, che cita fonti ben informate, Pfizer e BioNTech, le aziende produttrici del Vaccino, dovrebbero presentare alla Food and Drug Administration già martedì una richiesta di autorizzazione all’uso di emergenza per i bambini dai 6 mesi ai 5 anni. Il Vaccino Potrebbe essere disponibile molto prima del ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Buone notizie. Il” anti“per i più piccoli” dai 6 mesi ai 5 anni “del. Secondo indiscrezioni l’autorizzazione all’Fda verrebbe richiesta questa settimana, vero che sono indiscrezioni ma la fonte è autorevole”. Lo evidenzia il virologo Robertosu Twitter, ripostando un articolo del Washington Post. Secondo il quotidiano Usa, che cita fonti ben informate, Pfizer e BioNTech, le aziende produttrici del, dovrebbero presentare alla Food and Drug Administration già martedì una richiesta di autorizzazione all’uso di emergenza per i bambini dai 6 mesi ai 5 anni. Ilessere disponibile moltodel ...

Advertising

ladyonorato : L’epatite autoimmune da vaccino #Covid è una reazione avversa accertata e da non sottovalutare… - reportrai3 : Il vaccino cubano e le cure contro il covid, la fine del quarto governo Berlusconi tra crisi economica e vicende gi… - Adnkronos : #Burioni a #CTCF: “Vaccino miracoloso, rifiuto incomprensibile”. - PaolaPorciello : Questa la situazione all'Ospedale dei Castelli Romani per la dose booster. 30 persone in una stanza in attesa.… - EmanueleBGN : Con il vaccino posso prendere il Covid. Il vaccino contro Omicron non c'è ancora. Quell'«amen» significa «Vaccinate… -