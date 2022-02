Usa, il New York Times compra il popolare gioco online Wordle (Di martedì 1 febbraio 2022) Il New York Times ha annunciato di aver acquistato Wordle, il gioco di parole online lanciato solo lo scorso ottobre e che oggi conta "milioni di persone che giocano ogni giorno". Creato da un ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Newha annunciato di aver acquistato, ildi parolelanciato solo lo scorso ottobre e che oggi conta "milioni di persone che giocano ogni giorno". Creato da un ...

Advertising

kippyac : @FriarMario Preghiere urgenti per mio fratello Joe ricoverato d’urgenza stamattina dopo essere svenuto , accusa anc… - fisco24_info : Ex miss Usa morta suicida da un grattacielo a New York: Cheslie era avvocata, impegnata in battaglie civili e ancho… - CiniLetizia : RT @Luce_news: Cheslie Kryst, morta l’ex Miss Usa: a 30 anni si è suicidata lanciandosi da un palazzo a New York - LuigiF97101292 : RT @MinutemanItaly: Questa è l'unico tweet sull'argomento #CanadaTruckers da parte del New York Times. Un RT peraltro. La censura è quasi… - CCSVI_nella_SM : RT @CCSVI_nella_SM: State University of New York, Buffalo, NY, USA: 'L'ipotesi della stasi venosa nel #SenoSagittaleSuperiore può contribui… -