Un fan ad Agustina Gandolfo | “Cosa mangi per avere quel fisico?” Lei risponde

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : fan Agustina

... con un numero diin crescita costante. Siamo ormai a un passo dai 900mila followers per lei, che nel cuore dei supporters interisti ha di fatto preso il posto di Wanda Nara .e Lautaro ...La fidanzata di Lautaro ha dato filo da torcere aicon un nuovo scatto bollente in cui mostra il suo lato B scolpito al cesello. Sono entrambi ... Un amore quello tra Lautaro Martinez e..."Cosa mangi per avere quel fisico?". Questa la domanda posta da un follower ad Agustina Gandolfo, bellissima compagna di Lautaro Martinez. La modella ha immediatamente risposto spiegando così le sua ...Agustina Gandolfo si tiene davvero in gran forma, lo scatto del suo allenamento in palestra fa il giro del web: silhouette incredibile ...