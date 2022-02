Torino | Seck | «Impossibile dire no a questa squadra Ecco che giocatore sono»

(Di martedì 1 febbraio 2022) Dembasi presenta così ai tifosi delle dichiarazioni dell’ultimo acquisto della società granata Ai microfoni della società, Dembasi è presentato come nuovodel– «E’ una grandissima società, per me è un sogno arrivare qui. Non è stato facile lasciare la SPAL perché c’erano tante persone che mi vogliono bene, ma alla chiamata delnon si può die di no». VAGNATI – «E’ stato il primo a regalarmi un paio di scarpe da calcio, gliel’ho ricordato quando ci siamo rivisti un paio di settimane fa. Arrivato in Italia è stato mio papà a dirmi di cominciare in unavera. Ruolo? Durante la stagione ho fatto anche la punta centrale e il trequartista, ma il ruolo in cui mi trovo ...

Ai microfoni della società, Demba Seck si è presentato come nuovo giocatore del Torino. TORINO – «E’ una grandissima società, per me è un sogno arrivare qui. Non è stato facile lasciare la SPAL perché ...Il neo acquisto del Torino Demba Seck ha rilasciato un'intervista a Torino Channel: "Sono arrivato in una grandissima società, una squadra che sta facendo bene in campionato: per me è un sogno ...