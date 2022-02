Testi Sanremo 2022, Giusy Ferreri canta Miele (Di martedì 1 febbraio 2022) Mancano oramai poche ore alla prima delle cinque serate del Festival di Sanremo 2022 e fra i dodici artisti Big che si esibiranno nella serata d’esordio ci sarà proprio lei, Giusy Ferreri. La ex cassiera la cui voce fu portata alla ribalta da una fortunatissima edizione di X Factor, sarà in gara nell’attesissima kermesse ligure per la quarta volta dopo aver partecipato nel nel 2011, 2014 e 2017 rispettivamente con “Il mare immenso“, “Ti porto a cena con me” e “Fa talmente male“. Per questa quarta partecipazione, Giusy Ferreri ha deciso di portare in scena “Miele“. Prodotto assieme agli assi del tormentone estivo come Takagi, Ketra e Federica Abbate, il brano proverà a spiazzare il pubblico visto che la melodia non sarà propriamente il classico pezzo pop da baretto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 1 febbraio 2022) Mancano oramai poche ore alla prima delle cinque serate del Festival die fra i dodici artisti Big che si esibiranno nella serata d’esordio ci sarà proprio lei,. La ex cassiera la cui voce fu portata alla ribalta da una fortunatissima edizione di X Factor, sarà in gara nell’attesissima kermesse ligure per la quarta volta dopo aver partecipato nel nel 2011, 2014 e 2017 rispettivamente con “Il mare immenso“, “Ti porto a cena con me” e “Fa talmente male“. Per questa quarta partecipazione,ha deciso di portare in scena ““. Prodotto assieme agli assi del tormentone estivo come Takagi, Ketra e Federica Abbate, il brano proverà a spiazzare il pubblico visto che la melodia non sarà propriamente il classico pezzo pop da baretto ...

