Taranto, operaio Ilva per 26 anni esposto a fibre di amianto: mesotelioma, risarcimento da quasi mezzo milione di euro Sezione lavoro (Di martedì 1 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Contramianto: Una vita di lavoro come operaio dell'Italsider/Ilva di Taranto dal 1974 al 2000 venendo esposto alle fibre cancerogene di amianto poi la diagnosi di mesotelioma che tre anni fa all'età di settant'anni ha sconvolto la sua vita e la famiglia. Dopo la scoperta del tumore pleurico aveva chiesto aiuto a CONTRamianto rivendicando Giustizia per quella drammatica tragedia. Successivamente la ricostruzione della carriera lavorativa e il riconoscimento di malattia professionale per cancro asbesto-correlato e del Fondo Vittime amianto quindi la richiesta di danno biologico e morale subito a causa del mesotelioma ...

