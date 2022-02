Serie A, arrivano le dimissioni ufficiali: avete sentito? (Di martedì 1 febbraio 2022) In Serie A si chiude un’era: il Presidente della Lega, Dal Pino, ha infatti rassegnato le proprie dimissioni, in seguito alle voci di questa mattina. Dal Pino ha salutato tutti i presidenti dei club di A con una lettera. Di seguito le sue parole: Serie A Dal Pino dimissioni “Cari Presidenti, cari Delegati, cari membri del Collegio dei Revisori e dell’Organismo di Vigilanza, in gennaio ho trasferito in California il centro della mia vita professionale e familiare. È pertanto impossibile continuare nel mio ruolo di Presidente della Serie A. È stato un onore presiedere l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione di questa Associazione e ringrazio tutti Voi per i due anni trascorsi insieme. Sin dall’inizio del mio mandato, ho cercato di affrontare i temi critici della Governance della ... Leggi su rompipallone (Di martedì 1 febbraio 2022) InA si chiude un’era: il Presidente della Lega, Dal Pino, ha infatti rassegnato le proprie, in seguito alle voci di questa mattina. Dal Pino ha salutato tutti i presidenti dei club di A con una lettera. Di seguito le sue parole:A Dal Pino“Cari Presidenti, cari Delegati, cari membri del Collegio dei Revisori e dell’Organismo di Vigilanza, in gennaio ho trasferito in California il centro della mia vita professionale e familiare. È pertanto impossibile continuare nel mio ruolo di Presidente dellaA. È stato un onore presiedere l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione di questa Associazione e ringrazio tutti Voi per i due anni trascorsi insieme. Sin dall’inizio del mio mandato, ho cercato di affrontare i temi critici della Governance della ...

