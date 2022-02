Sanremo 2022, Roberto Saviano ospite del Festival a 30 anni dalla strage di Capaci (Di martedì 1 febbraio 2022) Tutto pronto, o quasi, per il via al 72esimo Festival di Sanremo. E a poche ore dalla prima puntata arriva l’annuncio: a salire sul palco dell’Ariston, ospite di Amadeus, ci sarà anche giovedì prossimo lo scrittore e giornalista Roberto Saviano. «A trent’anni dalla strage di Capaci, ricorderemo questo evento giovedì con Roberto Saviano, sono felice e onorato della sua presenza», annuncia oggi il conduttore e padrone di casa Amadeus in conferenza stampa. Era il 23 maggio 1992 quando vicino a Capaci Cosa Nostra uccise il magistrato antimafia Giovanni Falcone facendo esplodere un tratto dell’autostrada A29. Oltre al giudice, persero la vita anche la ... Leggi su open.online (Di martedì 1 febbraio 2022) Tutto pronto, o quasi, per il via al 72esimodi. E a poche oreprima puntata arriva l’annuncio: a salire sul palco dell’Ariston,di Amadeus, ci sarà anche giovedì prossimo lo scrittore e giornalista. «A trent’di, ricorderemo questo evento giovedì con, sono felice e onorato della sua presenza», annuncia oggi il conduttore e padrone di casa Amadeus in conferenza stampa. Era il 23 maggio 1992 quando vicino aCosa Nostra uccise il magistrato antimafia GiovFalcone facendo esplodere un tratto dell’autostrada A29. Oltre al giudice, persero la vita anche la ...

