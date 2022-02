Sanremo 2022, "Questa sera...": i Meduza sganciano la bomba a poche ore dall'inizio (Di martedì 1 febbraio 2022) Durante il pomeriggio di RTL 102.5 in “The Flight” sono intervenuti i Meduza, in compagnia di Hozier. I Meduza saranno ospiti internazionali a Sanremo, nonostante siano italiani: si tratta, sicuramente, di ospiti di grande respiro. “Un grandissimo riconoscimento”, raccontano in collegamento telefonico ai microfoni di RTL 102.5. “Essere riconosciuti in Italia e chiamati al Festival di Sanremo per noi è stato un grande colpo al cuore, una grande emozione”, ribadiscono. Ma i conduttori di “The Flight” colgono l'occasione al balzo per invitarli al Power Hits Estate 2022 - che si terrà all'Arena di Verona. “Molto volentieri” e ad Hozier che ha risposto “can't wait”. Per stasera? “Ci ha vestiti Moschino, saremo molto eccentrici”, dicono in collegamento. Insieme a Hozier, i ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Durante il pomeriggio di RTL 102.5 in “The Flight” sono intervenuti i, in compagnia di Hozier. Isaranno ospiti internazionali a, nonostante siano italiani: si tratta, sicuramente, di ospiti di grande respiro. “Un grandissimo riconoscimento”, raccontano in collegamento telefonico ai microfoni di RTL 102.5. “Essere riconosciuti in Italia e chiamati al Festival diper noi è stato un grande colpo al cuore, una grande emozione”, ribadiscono. Ma i conduttori di “The Flight” colgono l'occasione al balzo per invitarli al Power Hits Estate- che si terrà all'Arena di Verona. “Molto volentieri” e ad Hozier che ha risposto “can't wait”. Per sta? “Ci ha vestiti Moschino, saremo molto eccentrici”, dicono in collegamento. Insieme a Hozier, i ...

Advertising

MarroneEmma : / ogni volta è così / Sanremo 2022 #ognivoltaècosì #sanremo2022 - fanpage : A Fanpage @GiuliaSalemi93 racconta la sua nuova esperienza a #Sanremo2022 Come sta affrontando questa nuova avvent… - Adnkronos : Il vaccino dovrebbe essere obbligatorio per tutti i cantanti in gara a #Sanremo2022? Il direttore di Rai1: 'Rai non… - GeomLomasto : RT @HoaraBorselli: Roberto Saviano a Sanremo 2022. Dopo la Muti e la legalizzazione della cannabis, la Foer che ci riproporrà il DDLZan, pi… - occhiferiti : RT @RadioItalia: Guarda la video intervista a @sangiovann1 condotta da Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi dai nostri studi #fuorisanrem… -