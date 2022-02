REPUBBLICA – Risparmiare e tagliare: De Laurentiis voleva cedere subito Insigne (Di martedì 1 febbraio 2022) Aurelio De Laurentiis vuole abbassare il tetto degli ingaggi: per farlo è disposto a tutto, avrebbe voluto cedere Insigne a gennaio. Al termine del calciomercato invernale in Serie A, REPUBBLICA svela un retroscena su Lorenzo Insigne. Il giocatore a fine stagione giocherà per il Toronto, con il Napoli che lo ha perso a parametro zero. Dopo l’incontro a Roma tra Insigne ed i dirigenti del Toronto, si era diffusa la voce di un suo addio a gennaio. Ecco quanto scrive REPUBBLICA: “Monetizzare le cessioni sta diventando sempre più difficile, come si è visto conl’addio durante il mercato invernale di Insigne, che ora dovrà vivere da separato in casa i prossimi 4 mesi con il Napoli. Il club lo avrebbe probabilmente liberato anche subito in ... Leggi su napolipiu (Di martedì 1 febbraio 2022) Aurelio Devuole abbassare il tetto degli ingaggi: per farlo è disposto a tutto, avrebbe volutoa gennaio. Al termine del calciomercato invernale in Serie A,svela un retroscena su Lorenzo. Il giocatore a fine stagione giocherà per il Toronto, con il Napoli che lo ha perso a parametro zero. Dopo l’incontro a Roma traed i dirigenti del Toronto, si era diffusa la voce di un suo addio a gennaio. Ecco quanto scrive: “Monetizzare le cessioni sta diventando sempre più difficile, come si è visto conl’addio durante il mercato invernale di, che ora dovrà vivere da separato in casa i prossimi 4 mesi con il Napoli. Il club lo avrebbe probabilmente liberato anchein ...

