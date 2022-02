Probabili formazioni Inter-Milan: ventiquattresima giornata Serie A 2021/2022 (Di martedì 1 febbraio 2022) Le Probabili formazioni di Inter-Milan, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2021/2022. Fischio d’inizio alle 18:00 di sabato 5 febbraio nella cornice dello stadio San Siro che si appresta ad ospitare questo derby Scudetto. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Inter – Dzeko e Lautaro Martinez in attacco. Dumfries e Perisic pronti sulle corsie laterali. Barella, Brozovic e Calhanoglu a centrocampo. Milan – Da valutare Ibrahimovic ma dovrebbe farcela. Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao pronti sulla trequarti. Tonali e Bennacer a centrocampo. Le Probabili ... Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 18:00 di sabato 5 febbraio nella cornice dello stadio San Siro che si appresta ad ospitare questo derby Scudetto. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.– Dzeko e Lautaro Martinez in attacco. Dumfries e Perisic pronti sulle corsie laterali. Barella, Brozovic e Calhanoglu a centrocampo.– Da valutare Ibrahimovic ma dovrebbe farcela. Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao pronti sulla trequarti. Tonali e Bennacer a centrocampo. Le...

