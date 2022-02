Perché Dargen D’Amico indossa gli occhiali da sole a Sanremo 2022. Il segreto nello sguardo del cantante (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Fra i cantanti in gara per la 72esima edizione del Festival di Sanremo c’è anche Dargen D’Amico. Il cantante partecipa per la prima volta alla nota competizione canora e il suo volto è nuovo per parte del pubblico della kermesse. Chi lo ha visto scendere la famosa scalinata del palco dell’Ariston per guadagnare il centro del palco, non avrà sicuramente potuto fare a meno di notare un particolare dettaglio del suo outfit monocromatico. Il cantante indossava infatti un paio di occhiali da sole, com’è solito fare in tutte le sue apparizioni pubbliche. Vedendolo, in molti si saranno sicuramente domandati il motivo di questo particolare accessorio. Dargen D’Amico a Sanremo 2022 con gli ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Fra i cantanti in gara per la 72esima edizione del Festival dic’è anche. Ilpartecipa per la prima volta alla nota competizione canora e il suo volto è nuovo per parte del pubblico della kermesse. Chi lo ha visto scendere la famosa scalinata del palco dell’Ariston per guadagnare il centro del palco, non avrà sicuramente potuto fare a meno di notare un particolare dettaglio del suo outfit monocromatico. Ilva infatti un paio dida, com’è solito fare in tutte le sue apparizioni pubbliche. Vedendolo, in molti si saranno sicuramente domandati il motivo di questo particolare accessorio.con gli ...

elecrasticheart : Io ho spento causa sveglia tra poche ore, vado a dormire manifestando posizioni dignitose per LRDL Gianni e Dargen… - Gabrielucchedd7 : Dargen te vojo bene ma cinque punti in meno perché te canti co l’occhiale! ?? #Sanremo2022 - cr_afiki : Non mi sbilancio sulla classifica perché voglio ascoltare anche i pezzi registrati, ma top 5 in ordine sparso per m… - verza2003 : Comunque non so perché ma davvero a pelle dargen sembra uno che ha provato così tanta ansia nella vita da esserne d… - AnnabeLecter : Al primo ascolto promossi che ascolterò in loop: La rappresentante di Lista, Dargen D'Amico in versione studio...… -