Paralimpiadi Invernali, Davide Bendotti rappresenterà lo sci alpino bergamasco (Di martedì 1 febbraio 2022) Pechino. Le Paralimpiadi Invernali rappresenteranno una vera e propria occasione di riscatto per Davide Bendotti. Dopo aver visto interrompere la propria esperienza ai recenti Mondiali a causa di una positività al Coronavirus, il 27enne di Colere ha intenzione di prendersi la scena sulle nevi di Pechino. Reduce dall’esperienza di Pyoengchang 2018 dove chiuse dodicesimo la prova di slalom speciale, l’atleta scalvino punta a migliorarsi fra i pali stretti dopo aver compiuto un percorso che gli ha consentito di scalare le graduatorie e avvicinarsi ai migliori atleti del globo. Rimasto coinvolto in un incidente in moto a diciassette anni che lo condusse all’amputazione dell’arto inferiore sinistro, Bendotti ha sempre saputo risalire la china con grande determinazione come dimostrato nel mondo dello sci ... Leggi su bergamonews (Di martedì 1 febbraio 2022) Pechino. Lerappresenteranno una vera e propria occasione di riscatto per. Dopo aver visto interrompere la propria esperienza ai recenti Mondiali a causa di una positività al Coronavirus, il 27enne di Colere ha intenzione di prendersi la scena sulle nevi di Pechino. Reduce dall’esperienza di Pyoengchang 2018 dove chiuse dodicesimo la prova di slalom speciale, l’atleta scalvino punta a migliorarsi fra i pali stretti dopo aver compiuto un percorso che gli ha consentito di scalare le graduatorie e avvicinarsi ai migliori atleti del globo. Rimasto coinvolto in un incidente in moto a diciassette anni che lo condusse all’amputazione dell’arto inferiore sinistro,ha sempre saputo risalire la china con grande determinazione come dimostrato nel mondo dello sci ...

Advertising

sitim0206 : RT @YixingItaly: 220201 - Aggiornamento Weibo di Beijing2022 Video musicale promozionale per le Olimpiadi invernali e le Paralimpiadi di P… - FERNsignal : RT @YixingItaly: 220201 - Aggiornamento Weibo di Beijing2022 Video musicale promozionale per le Olimpiadi invernali e le Paralimpiadi di P… - EXOLUnionIT : RT @YixingItaly: 220201 - Aggiornamento Weibo di Beijing2022 Video musicale promozionale per le Olimpiadi invernali e le Paralimpiadi di P… - YixingItaly : 220201 - Aggiornamento Weibo di Beijing2022 Video musicale promozionale per le Olimpiadi invernali e le Paralimpia… - abilitychannel : ?? Paralimpiadi invernali #Pechino2022: In totale saranno 32 atleti divisi in 4 delle discipline previste a… -