Nuove regole quarantena, mercoledì il Cdm decisivo per la scuola. Dad accorciata e misure uniformate per tutti (Di martedì 1 febbraio 2022) Ulteriore rinvio per le Nuove regole sulla quarantena per le scuole. Il governo, nella riunione di lunedì, non ha deciso il varo delle Nuove misure attese per l'ambito scolastico. Al momento resta tutto com'è, ma sono in arrivo cambiamenti per il meccanismo delle quarantene a scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 febbraio 2022) Ulteriore rinvio per lesullaper le scuole. Il governo, nella riunione di lunedì, non ha deciso il varo delleattese per l'ambito scolastico. Al momento resta tutto com'è, ma sono in arrivo cambiamenti per il meccanismo delle quarantene a. L'articolo .

