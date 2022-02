Napoli, l’ag. di Zerbin: “Giocherà col Napoli il prossimo anno, presume di poter sostituire Insigne” (Di martedì 1 febbraio 2022) Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’agente di Alessio Zerbin, Furio Valcareggi. Quest’ultimo ha parlato del suo assistito e della possibilità di restare a Napoli durante la prossima stagione. “Penso abbia tutte le qualità per fare bene anche al Napoli. Sappiamo quanto il mister tenga ai giovani. Sta facendo il liceo per L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Ai microfoni di Radio Kiss Kissè intervenutoente di Alessio, Furio Valcareggi. Quest’ultimo ha parlato del suo assistito e della possibilità di restare adurante la prossima stagione. “Penso abbia tutte le qualità per fare bene anche al. Sappiamo quanto il mister tenga ai giovani. Sta facendo il liceo per L'articolo

Advertising

ilnapolionline : Ex ag. Icardi: 'Fu vicino al Napoli tantissime volte, De Laurentiis l’ha trattato in prima persona' -… - Idonotcombdolls : RT @tuttonapoli: Ag. Zerbin: 'In estate partirà col Napoli, pensa di poter sostituire Insigne! Spalletti non guarda l'età...' - tuttonapoli : Ag. Zerbin: 'In estate partirà col Napoli, pensa di poter sostituire Insigne! Spalletti non guarda l'età...' - Salvato95551627 : RT @sscalcionapoli1: Ag. Zerbin: “Tornerà a Napoli e supererà l’esame della vita. Ha ruolo di Insigne e fa gli stessi gol” - sscalcionapoli1 : Ag. Zerbin: “Tornerà a Napoli e supererà l’esame della vita. Ha ruolo di Insigne e fa gli stessi gol”… -