Advertising

repubblica : M5S, Di Maio e Raggi marciano assieme: lungo incontro alla Farnesina. E il ministro pranza con Belloni [di Matteo P… - Roky99760738 : RT @claudiocerasa: Situa. Nuova parola d'ordine: proporzionale. Pd favorevole, M5s anche (linea Conte-Bettini-Di Maio), FI pure, Meloni non… - Italia_Notizie : M5S, Di Maio e Raggi marciano assieme: lungo incontro alla Farnesina. E il ministro pranza con Belloni - froma01k : M5S, Di Maio e Raggi marciano assieme: lungo incontro alla Farnesina. E il ministro pranza con Belloni… - giuliocavour : M5s, lungo incontro Di Maio-Raggi alla Farnesina. Poi, pranzo con Belloni -

Ultime Notizie dalla rete : M5s lungo

Tiscali.it

...prestare particolare attenzione anche per provare a capire quali siano le sue intenzioni di... che è costato il no delal nome di Draghi per il Colle, e con un nuovo premier " stavolta ...Unincontro con Virginia Raggi e poi il pranzo con la direttrice del Dis Elisabetta Belloni . Nel ... Vedi Anche, Battelli: 'Prima di parlare di scissione ci deve essere un confronto. Invece di ...Giornata di incontri per Luigi Di Maio che in mattinata ha incontato l'ex sindaco di Roma Virginia Raggi e poi, a pranzo, la direttrice del Dis Elisabetta Belloni. Il lungo incontro tra ...Mai un atto di auto-accusa su come un’amministrazione attenta avrebbe dovuto evitare questi affidamenti, che nascono anche da una assoluta assenza di pianificazione dei servizi lungo il litorale».