La Gazzetta dà i voti al mercato | il giudizio sul Benevento

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Tre regine e due principesse. Ildella B nelle valutazioni delladello Sport incorona Monza, Pisa e Parma a cui è stato attribuito un bell’otto in pagella. Subito dopo si piazzanoe Lecce (sette e mezzo per entrambe). Come di consueto la rosea ha dato ialle società in base alle operazioni effettuate. Sul trono c’è il Monza, che in entrata si è mosso con gli arrivi di Ramirez, Molina e Mancuso, ma è un posto che deve condividere con l’attuale capolista Pisa e con i ducali, che hanno completato innesti di grande affidabilità e tecnica: Torregrossa, Benali e Puscas hanno vestito il nerazzurro in questa sessione, mentre Costa, Cassata, Rispoli, Pandev e Simy sono arrivati in Emilia. Il– che ha acquistato ...