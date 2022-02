Juventus, non è ancora finita per Kessie: la mossa dei bianconeri (Di martedì 1 febbraio 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri non avrebbero ancora mollato Kessie, che si libera a zero dal Milan a giugno Come riportato dal Corriere dello Sport, la Juve segue sempre con molto interesse la situazione legata a Franck Kessie, centrocampista in uscita dal Milan, con il quale non c’è l’accordo per il rinnovo. I bianconeri avrebbero già avviato i contatti con l’entourage dell’ivoriano, ma la trattativa risulta al momento complicata. Nuovi aggiornamenti attesi nei prossimi mesi. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Calciomercato: inon avrebberomollato, che si libera a zero dal Milan a giugno Come riportato dal Corriere dello Sport, la Juve segue sempre con molto interesse la situazione legata a Franck, centrocampista in uscita dal Milan, con il quale non c’è l’accordo per il rinnovo. Iavrebbero già avviato i contatti con l’entourage dell’ivoriano, ma la trattativa risulta al momento complicata. Nuovi aggiornamenti attesi nei prossimi mesi. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

