Juventus | l’addio di Ramsey conviene | ecco quanto si è risparmiato

(Di martedì 1 febbraio 2022)via dalla Juve:risparmiano i bianconeri dal suo addio. Le cifre dopo la cessione del gallese ai Rangers Aaronha lasciato lanell’ultimo giorno di calciomercato, trasferendosi in prestito ai Glasgow Rangers. La Gazzetta dello Sport inquadra le cifre che risparmiano i bianconeri dal gallese. Investimento da 26,4 milioni di euro (stipendio al lordo) tradotti in circa 8.800 euro lordi al minuto durante la sua permanenza a Torino. Prendendo in considerazione solo i minuti del 2021/22 sarebbero ben 53.571 euro lordi al minuto. L'articolo proviene da Calcio News 24.