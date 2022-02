Io | Ronaldo | Capello e il peso | Cassano | che show alla Bobo Tv

(Di martedì 1 febbraio 2022) In diretta nell'ultima puntata dellaTv su Twitch, a cui ha partecipato come ospite ancheil Fenomeno, Antonioha svelato alcuni aneddoti sulla loro avventura comune al Real ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo Capello

Chiamarsi Bomber

... a cui ha partecipato come ospite ancheil Fenomeno, Antonio Cassano ha svelato alcuni aneddoti sulla loro avventura comune al Real Madrid con FabioallenatoreFermato a centrocampo, il Milan dinon riuscì mai a presentarsi davanti alla porta ... Rispetto agli anni scorsi non ha più Cristiano, ma resta un avversario molto esperto e con un ...Per la prima volta dopo mesi si è vista una squadra compatta, con la mentalità di chi ha le idee chiare. L’Inter ha preso Gosens pensando alla Champions e anche alla prossima stagione ’ex tecnico di M ...I rischi per Vlahovic comunque sono minimi: al massimo, pagherà una multa da 400 euro L’ultima parola però doveva spettare alla Asl di competenza territoriale, quella di Firenze. Sviluppi sulla situaz ...