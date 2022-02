Fiorentina, lo sfogo di Commisso: “mi devo fermare e riflettere”, i tifosi viola preoccupati (Di martedì 1 febbraio 2022) Si sono scatenate le critiche anche nei confronti del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, in particolar modo i tifosi viola non hanno digerito la gestione del caso Vlahovic. Il numero uno viola non ha gradito le critiche e, in un lungo intervento dagli States, ha messo le cose in chiaro. “Sono amareggiato e deluso, devo fermarmi per riflettere. Pensavo di aver dimostrato in questi anni con la mia famiglia e chi lavora con me, tipo Joe Barone, quali sono i nostri principi e valori. Ho messo subito tutta la mia energia e la mia disponibilità economica per la Fiorentina e per Firenze senza tirarmi mai indietro. La cattiveria e le offese che ci sono state in questi giorni mi lasciano molto deluso, sono ingiuste e non posso accettarle. Ringrazio i ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 1 febbraio 2022) Si sono scatenate le critiche anche nei confronti del presidente dellaRocco, in particolar modo inon hanno digerito la gestione del caso Vlahovic. Il numero unonon ha gradito le critiche e, in un lungo intervento dagli States, ha messo le cose in chiaro. “Sono amareggiato e deluso,fermarmi per. Pensavo di aver dimostrato in questi anni con la mia famiglia e chi lavora con me, tipo Joe Barone, quali sono i nostri principi e valori. Ho messo subito tutta la mia energia e la mia disponibilità economica per lae per Firenze senza tirarmi mai indietro. La cattiveria e le offese che ci sono state in questi giorni mi lasciano molto deluso, sono ingiuste e non posso accettarle. Ringrazio i ...

Advertising

CalcioWeb : Rocco #Commisso mette le cose in chiaro: il presidente della #Fiorentina deluso per le critiche dei tifosi - BencivengaPierf : RT @CalcioFinanza: Duro sfogo di #Commisso contro #Vlahovic: «Voleva andare via a zero e rovinare la #Fiorentina» - sportli26181512 : #Governance #Notizie Commisso: «Vlahovic voleva andare via a zero»: «Sono molto amareggiato e deluso. A questo punt… - CalcioFinanza : Duro sfogo di #Commisso contro #Vlahovic: «Voleva andare via a zero e rovinare la #Fiorentina»… - incechevince : RT @LabaroViolaNews: ??Secondo @RADIOBRUNO1 #Commisso è arrabbiato dopo lo striscione a #PalazzoVecchio. Giusta la rabbia del patron viola o… -