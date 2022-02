Finalmente si potrà sbloccare l’iphone con la mascherina, come fare (Di martedì 1 febbraio 2022) Con l’arrivo di iOS 15.4 Finalmente potrete sbloccare l’iphone anche indossando la mascherina Sicuramente un pò in ritardo ma Apple Finalmente tramite il rilascio dell’aggiornamento 15.4 di iOS, previsto per le prossime settimane, consentirà agli utenti di sbloccare l’iphone anche utilizzando la mascherina. L’aggiornamento in via ufficiale è previsto nelle prossime settimane ma se non volete attendere lo sblocco facciale anche in presenza di mascherina può essere provato subito, tramite l’installazione della beta pubblica di iOS 15.4. come aggiornare ad iOS 15.4 Aprire il browser Safari di iPhone Accedere alla sezione dedicata alle Beta del sito Apple tramite Apple ID scaricare un profilo: comparirà un ... Leggi su helpmetech (Di martedì 1 febbraio 2022) Con l’arrivo di iOS 15.4potreteanche indossando laSicuramente un pò in ritardo ma Appletramite il rilascio dell’aggiornamento 15.4 di iOS, previsto per le prossime settimane, consentirà agli utenti dianche utilizzando la. L’aggiornamento in via ufficiale è previsto nelle prossime settimane ma se non volete attendere lo sblocco facciale anche in presenza dipuò essere provato subito, tramite l’installazione della beta pubblica di iOS 15.4.aggiornare ad iOS 15.4 Aprire il browser Safari di iPhone Accedere alla sezione dedicata alle Beta del sito Apple tramite Apple ID scaricare un profilo: comparirà un ...

