Carfagna | Non si può costruire un nuovo centrodestra contro il metodo Draghi

Al direttore - E' possibile che il centrodestra riesca a ricostituirsi come cartello elettorale per le prossime amministrative e, più oltre, per le politiche 2023. Ma di sicuro l'idea di rimetterlo insieme attraverso un semplice riassetto organizzativo rischia di indispettire un elettorato già depresso. La rielezione di Sergio Mattarella ha marcato il confine tra due visioni dell'attuale fase politica e del governo di salvezza nazionale che la gestisce: da una parte, chi lo giudica un incidente di percorso da chiudere prima possibile; dall'altra, chi lo vede come un passaggio da sostenere con forza nel nome dell'interesse italiano. Alla prima categoria appartengono quanti, dentro e fuori il centrodestra, dopo la generosa rinuncia di Silvio Berlusconi hanno lavorato per usare l'elezione del capo dello stato allo scopo (dichiarato o non) di indebolire ...

