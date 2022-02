Buttafuoco svela le “carte” del Quirinale: “Mattarella ha bluffato, la gerontocrazia ha vinto” (Di martedì 1 febbraio 2022) “Da spettatore resto a bocca aperta perché a questo finale non avevo pensato”. Pietrangelo Buttafuoco è sorpreso dell’esito di Romanzo Quirinale. Tutto giocato sulla dissimulazione ispirata al peggiore stile gesuitico- democristiano. “Tutto teatro”, dice lo scrittore, giornalista, intellettuale ‘pandemicamente scorretto’ , che in una lunga intervista a La Stampa ricostruisce la partita del Colle e la rielezione di Sergio Mattarella. Quirinale, Buttafuoco: finale degno di Camilleri “C’è un aspetto di pantomima – dice – che riusciamo a vedere con il senno del poi. Una sceneggiatura che solo Camilleri avrebbe potuto immaginare”. Troppo esibizionismo in quei segnali. Gli scatoloni, il trasloco, i bambini che si avvicinano con lettere e disegni, mi ricordano la famosa scena di De Amicis della “carezza ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 febbraio 2022) “Da spettatore resto a bocca aperta perché a questo finale non avevo pensato”. Pietrangeloè sorpreso dell’esito di Romanzo. Tutto giocato sulla dissimulazione ispirata al peggiore stile gesuitico- democristiano. “Tutto teatro”, dice lo scrittore, giornalista, intellettuale ‘pandemicamente scorretto’ , che in una lunga intervista a La Stampa ricostruisce la partita del Colle e la rielezione di Sergio: finale degno di Camilleri “C’è un aspetto di pantomima – dice – che riusciamo a vedere con il senno del poi. Una sceneggiatura che solo Camilleri avrebbe potuto immaginare”. Troppo esibizionismo in quei segnali. Gli scatoloni, il trasloco, i bambini che si avvicinano con lettere e disegni, mi ricordano la famosa scena di De Amicis della “carezza ...

