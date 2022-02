Al via il processo per l’omicidio di Gianluca Coppola, 26enne ucciso a Casoria (Di martedì 1 febbraio 2022) Si è avuta questa mattina, presso il tribunale di Napoli, l’udienza preliminare per l’omicidio di Gianluca Coppola. Il 26enne, originario di Casoria, fu ferito mortalmente nel tardo pomeriggio dell’8 aprile davanti agli occhi del padre. A raggiungerlo sotto casa e a sparargli contro, colpendolo con 3 proiettili al collo e ai polmoni, il coetaneo Antonio Felli. Quest’ultimo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 1 febbraio 2022) Si è avuta questa mattina, presso il tribunale di Napoli, l’udienza preliminare perdi. Il, originario di, fu ferito mortalmente nel tardo pomeriggio dell’8 aprile davanti agli occhi del padre. A raggiungerlo sotto casa e a sparargli contro, colpendolo con 3 proiettili al collo e ai polmoni, il coetaneo Antonio Felli. Quest’ultimo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

