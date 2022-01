Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2022 ore 18:45 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Viabilità DEL 31 GENNAIO 2022 ORE 18:35 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA SALARIA, CODE PER INCIDENTE TRA OSTERIA NUOVA E POGGIO SAN LORENZO NELLE DUE DIREZIONI. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA. FILE PER INCIDENTE IN ESTERNA TRA LAURENTINA E ANAGNINA. ANCORA DISAGI PER L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA: CODE, TRA PORTONACCIO E LA TANEGNZIALE EST DOVE SI TRANSITA SOLO SULLA CORSIA DI SORPASSO. E SEMPRE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO SI VIAGGIA A RILENTO IN USCITA TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE. E PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RALLENTATO IL SERVIZIO DELLA METRO C SU INTERNA LINEA A CAUSA DI UN ATTO VANDALICO ALLA STAZIONE ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 31 gennaio 2022)DEL 31 GENNAIOORE 18:35 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA SALARIA, CODE PER INCIDENTE TRA OSTERIA NUOVA E POGGIO SAN LORENZO NELLE DUE DIREZIONI. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA. FILE PER INCIDENTE IN ESTERNA TRA LAURENTINA E ANAGNINA. ANCORA DISAGI PER L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA: CODE, TRA PORTONACCIO E LA TANEGNZIALE EST DOVE SI TRANSITA SOLO SULLA CORSIA DI SORPASSO. E SEMPRE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO SI VIAGGIA A RILENTO IN USCITA TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE. E PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RALLENTATO IL SERVIZIO DELLA METRO C SU INTERNA LINEA A CAUSA DI UN ATTO VANDALICO ALLA STAZIONE ...

Advertising

romamobilita : #Roma #viabilità Tangenziale, traffico rallentato per incidente tra uscita Tiburtina-Portonaccio e San Lorenzo-larg… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sulla Tangenziale, tra lo stadio e l'uscita per via Prenestina-Pigneto - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato su via Trionfale, tra piazza Sante de Sanctis e G.R.A.-Via Ipogeo degli Ottavi - romamobilita : #Roma #viabilità traffico rallentato a via di Grottarossa, tra via Cassia-Tomba di Nerone e via Longarone - romamobilita : #Roma #viabilità traffico rallentato sulla Tiburtina, tra viale Regina Margherita e Santa Maria del Soccorso -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Accoltellato dopo lite per viabilità ... che hanno fornito una prima ricostruzione secondo la quale un 32enne avrebbe ricevuto la coltellata, che lo ha ferito al lato destro dell'addome, durante una lite scoppiata per motivi di viabilità. ...

Interventi di manutenzione sulle linee elettriche stradali, al via i lavori tra Torre a Mare e Japigia ... via Positano, via dei Pescatori, via Roma, via Lama Giotta e via Timavo) per poi spostarsi, nei ...- commenta ancora Leonetti - rappresenta un elemento fondamentale per la sicurezza e per la viabilità ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2022 ore 08:15 - RomaDailyNews RomaDailyNews ... che hanno fornito una prima ricostruzione secondo la quale un 32enne avrebbe ricevuto la coltellata, che lo ha ferito al lato destro dell'addome, durante una lite scoppiata per motivi di. ...... via Positano, via dei Pescatori, via, via Lama Giotta e via Timavo) per poi spostarsi, nei ...- commenta ancora Leonetti - rappresenta un elemento fondamentale per la sicurezza e per la...