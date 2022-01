Tornano gli scritti agli esami di Maturità 2022 | c’è il tema di italiano | la seconda prova a seconda dell’istituto

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 31 gennaio 2022)didell’estateci saranno sia ildiche la: si torna quindi al modello pre-pandemia, non “semplificato” con soltanto il colloquio orale. Un parziale retrofront da parte del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che sembrava in un primo momento maggiormente incline a venire incontro alle richieste degli studenti che preferivano – alla luce degli stop e dei periodi in Dad trascorsi anche quest’anno – lasciare tutto com’è stato negli ultimi due anni. Il governo ha però stabilito che ci sono le condizioni per il ripristino delle canoniche modalità d’esame, fissando la data per il prossimo 22 giugno, alle ore 8.30. La primaavrà carattere nazionale e proporrà ...