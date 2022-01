Tina e Gemma | panico nel programma | ecco cosa è successo

(Di lunedì 31 gennaio 2022)neldi Canale 5:tra l’opinionista e la dama del dating show., caos e show anche fuori da Uomini e Donne.Da anni ormai, quando si parla di Uomini e Donne non si può non pensare aCipollari e aGalgani. Se l’opinionista è praticamente presente sin dall’esordio del, la Galgani è da parecchi anni che cerca l’amore ed è ormai un volto notissimo a tutti. Le due, di recente, sono state ospiti di Verissimo, ma anche di fronte a Silvia Toffanin pare non hanno cambiato il loro atteggiamento;anche nell’altrodi Canale 5, ...

Advertising

trash_italiano : TINA E GEMMA A VERISSIMO ?? - ElisabettaS : #uominiedonne Ma il pubblico di U&D é pagato x applaudire?Non si può battere le mani a Tina e a Nadia. Nadia ke dic… - marcoluci1 : RT @Cinguetterai: Mara Venier si conferma la signora della domenica e batte tutti. #DomenicaIn vince con oltre il 20%. Lo speciale di #Amic… - Francy11412804 : RT @La_Me_Linda: ma davvero gemma pensa che tina e gianni abbiano condizionato la scelta di massimiliano #UominieDonne - CameliaLadi : @Lucia1316171 Ai tra lui e i teatrini di Tina contro Gemma passano messaggi bruttissimi. Tutto x far audience perde… -

Ultime Notizie dalla rete : Tina Gemma

Leggi AncheGalgani aCipollari: 'Mi fai passare per quella che non sono' Leggi Anche 'Uomini e Donne', i voti bassi di Franco fanno infuriare parterre e opinionisti del trono over 'Se ...Esplode la lite traGalgani eCipollari nella puntata di Uomini e Donne di oggi 31 gennaio ...Abbiamo compreso come mai Tina Cipollari fosse carica a pallettoni prima dell’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo. Anzi possiamo dire che la conduttrice se la sia cavata abbastanza bene, visto ...Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Nadia Marsala mette a tacere le critiche di Gemma Galgani.