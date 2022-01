Scrutini di Primo Quadrimestre | in allegato il format di verbale

Advertising

PropagandaRigh1 : @evilardi @claudiocerasa Nessun Presidente della Repubblica era sicuro di essere eletto prima degli scrutini. L'el… - MarTer_13 : Ma Meloni che ripete che loro sono gli unici coerenti, tant’è che hanno votato Nordio fin dal primo giorno, lo sa c… - Ettorone2 : Il mio primo ricordo politico è del 71 con l'elezione di Leone (questo perchè sono un vecchio di merda). Ma la poli… - FabrizioGallant : Meglio 52 scrutini, che un Kossiga al primo. - fabiobellentani : RT @SimoneAlliva: Mai nessun #PresidenteDellaRepubblica è stato eletto al 5 scrutinio. Bisogna attendere almeno la sesta. Fu così per il… -

Ultime Notizie dalla rete : Scrutini Primo

A., chiedeva l'annullamento, previa sospensiva, dell'esito deglidella classe [?] del ... evidenziando: a) che la ragazza aveva riportato all'esito delle valutazioni delquadrimestre ...Di gran lunga superiore in passato il numero dinecessari per arrivare ad eleggere il capo ... L'analisi è dalgiorno delle votazioni alla mezzanotte del giorno successivo all'elezione di ...Elezione presidente della Repubblica: i 1008 Grandi elettori dovranno scegliere il nuovo inquilino del Colle, oggi fumata .... Il quorum è fissato a 672, ma domani il numero degli elettori dovrebbe to ...Le immagini dello spoglio dopo il voto per l’elezione del Presidente della Repubblica. E’ stato rieletto il Presidente della Repubblica ...