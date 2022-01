Scontro tra Delia Duran e Alex, dopo la lettera di Soleil: ecco cos’è accaduto (VIDEO) (Di martedì 1 febbraio 2022) dopo la lettera di Soleil in diretta scoppia lo Scontro tra Delia Duran e Alex Belli: ecco cos’è accaduto Scontro in diretta tra Delia Duran e Alex Belli, nel corso della trentanovesima puntata del Grande Fratello Vip 6. Soleil Sorge ha svelato il contenuto della lettera segreta scritta per Alex Belli. La gieffina negli ultimi giorni si è allontanata da tutti rinchiudendosi in sauna per scrivere una preziosa lettera per l’ex gieffino col quale ha condiviso tantissimi momenti dentro la Casa più spiata d’Italia fino al 13 dicembre. Il conduttore Alfonso Signorini nel corso della diretta ... Leggi su 361magazine (Di martedì 1 febbraio 2022)ladiin diretta scoppia lotraBelli:in diretta traBelli, nel corso della trentanovesima puntata del Grande Fratello Vip 6.Sorge ha svelato il contenuto dellasegreta scritta perBelli. La gieffina negli ultimi giorni si è allontanata da tutti rinchiudendosi in sauna per scrivere una preziosaper l’ex gieffino col quale ha condiviso tantissimi momenti dentro la Casa più spiata d’Italia fino al 13 dicembre. Il conduttore Alfonso Signorini nel corso della diretta ...

Advertising

fattoquotidiano : CONTE VS. DI MAIO Il botta e risposta tra il capo politico e il ministro degli Esteri rappresenta l'inizio dell'att… - MediasetTgcom24 : Ucraina, la flotta russa davanti alla Sicilia | E' scontro all'Onu tra Usa e Russia #ucraina #russia #sicilia #ue… - Tg3web : Continua la fitta rete di colloqui e telefonate intorno alla crisi ucraina. A New York lo scontro tra Stati Uniti e… - rada_maja : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, la flotta russa davanti alla Sicilia | E' scontro all'Onu tra Usa e Russia #ucraina #russia #sicilia #ue #us… - moseobrano : RT @cartonimorti: Non aspetto altro che gli aggiornamenti sullo scontro tra Conte e Di Maio -