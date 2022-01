Sanremo 2022, l’annuncio di Amadeus: «Anche Matteo Berrettini tra gli ospiti del Festival» (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ci sarà Anche Matteo Berrettini tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2022. l’annuncio ufficiale, dopo le indiscrezioni delle ultime ore, è arrivato direttamente da Amadeus. Il tennista romano, numero 6 del ranking mondiale, è reduce dalla semifinale dell’Australian Open dove ha perso contro Rafael Nadal, poi vincitore del torneo. Berrettini è l’unico italiano nella storia del tennis ad aver disputato la finale di Wimbledon. Parlando al Tg1, Amadeus ha confermato Anche la presenza di alcuni volti della fiction tv: «Luca Argentero, Anna Valle, Claudio Gioè, Lino Guanciale, Raoul Bova e Nino Frassica. E poi Gaia Girace e Margherita Mazzucco, le giovani attrici dell’Amica Geniale». ... Leggi su open.online (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ci saràtra glideldiufficiale, dopo le indiscrezioni delle ultime ore, è arrivato direttamente da. Il tennista romano, numero 6 del ranking mondiale, è reduce dalla semifinale dell’Australian Open dove ha perso contro Rafael Nadal, poi vincitore del torneo.è l’unico italiano nella storia del tennis ad aver disputato la finale di Wimbledon. Parlando al Tg1,ha confermatola presenza di alcuni volti della fiction tv: «Luca Argentero, Anna Valle, Claudio Gioè, Lino Guanciale, Raoul Bova e Nino Frassica. E poi Gaia Girace e Margherita Mazzucco, le giovani attrici dell’Amica Geniale». ...

