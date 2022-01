Rai Sport: Sarri molto arrabbiato dal mercato della Lazio, non voleva né Kamenvovic né Cabral (Di lunedì 31 gennaio 2022) Non è piaciuto per niente a Maurizio Sarri il mercato invernale della Lazio. Anzi. Secondo quanto riporta Rai Sport, il tecnico sarebbe molto arrabbiato per come è finita la sessione di mercato. Sarri si aspettava un intervento deciso del club, come promesso da Lotito, invece sono arrivati Kamenovic, un tesseramento che non ha mai voluto, ma che gli è stato imposto dal presidente Lotito e dal direttore Sportivo Tare e Jovine Cabral, altro acquisto che non lo convince per niente. Tra l’altro, riporta sempre Rai Sport, nelle due gare che il club ha sottoposto all’allenatore per visionare il giocatore, Cabral non giocava neppure. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 31 gennaio 2022) Non è piaciuto per niente a Maurizioilinvernale. Anzi. Secondo quanto riporta Rai, il tecnico sarebbeper come è finita la sessione disi aspettava un intervento deciso del club, come promesso da Lotito, invece sono arrivati Kamenovic, un tesseramento che non ha mai voluto, ma che gli è stato imposto dal presidente Lotito e dal direttoreivo Tare e Jovine, altro acquisto che non lo convince per niente. Tra l’altro, riporta sempre Rai, nelle due gare che il club ha sottoposto all’allenatore per visionare il giocatore,non giocava neppure. L'articolo ilNapolista.

