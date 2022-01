Pronta una nuova maschera per Osimhen: partirà titolare col Venezia? (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il campionato di Serie A, dopo il periodo di sosta, è pronto a tornare con la 24esima giornata che inizierà sabato 5 e terminerà lunedì 7 febbraio. Molte squadre ne hanno approfittato per lavorare sodo e per recuperare giocatori reduci da infortuni, tra queste il Napoli guidato da mister Luciano Spalletti. Tra le principali assenze degli ultimi mesi c’è stata senza ombra di dubbio quella di Victor Osimhen, ritornato dopo due mesi di stop a causa del grave infortunio subito a novembre a San Siro contro l’Inter. Dopo qualche spezzone giocato da subentrato contro il Bologna e contro la Salernitana, l’attaccante nigeriano punta ad un posto da titolare contro il Venezia, match in programma domenica 6 febbraio alle ore 15.00 e presso lo Stadio Pier Luigi Penzo. Le condizioni fisiche del numero 9 azzurro migliorano giorno dopo giorno e si ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il campionato di Serie A, dopo il periodo di sosta, è pronto a tornare con la 24esima giornata che inizierà sabato 5 e terminerà lunedì 7 febbraio. Molte squadre ne hanno approfittato per lavorare sodo e per recuperare giocatori reduci da infortuni, tra queste il Napoli guidato da mister Luciano Spalletti. Tra le principali assenze degli ultimi mesi c’è stata senza ombra di dubbio quella di Victor, ritornato dopo due mesi di stop a causa del grave infortunio subito a novembre a San Siro contro l’Inter. Dopo qualche spezzone giocato da subentrato contro il Bologna e contro la Salernitana, l’attaccante nigeriano punta ad un posto dacontro il, match in programma domenica 6 febbraio alle ore 15.00 e presso lo Stadio Pier Luigi Penzo. Le condizioni fisiche del numero 9 azzurro migliorano giorno dopo giorno e si ...

Advertising

Giorgiolaporta : Quando da destra andavo contro al #TaglioDeiParlamentari ero un folle. Senza quell'errore non avremmo avuto una cla… - Ettore_Rosato : Un augurio di pronta guarigione a #giulianoferrara . Una grande penna e una grande testa del giornalismo e della po… - TeresaBellanova : Adesso è il momento di stringere. @ItaliaViva è pronta a dare il suo contributo per dare al Paese una risposta qual… - ennebi91 : @5_bepi @AMorichelli Io credo che sia Grillo che Di Maio siano rimasti travolti dalla popolarità di Giuseppe Conte,… - Adriano07883742 : Pronta una nuova svendita? ??Allarme sui conti Saipem, la società crolla in Borsa -