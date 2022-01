“Porti un brano anche mio”: nuovo terremoto a Sanremo a pochi giorni dal via (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dura accusa ad un cantante in gara al prossimo Sanremo 2022. L’artista rivela: “Porti un brano anche mio”. Cosa sta succedendo. Non finiscono le polemiche a pochi giorni dalla partenza del 72esimo Festival di Sanremo. Un cantante in gara è accusato di aver portato un brano scritto a quattro mani con un altro artista che L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dura accusa ad un cantante in gara al prossimo2022. L’artista rivela: “unmio”. Cosa sta succedendo. Non finiscono le polemiche adalla partenza del 72esimo Festival di. Un cantante in gara è accusato di aver portato unscritto a quattro mani con un altro artista che L'articolo proviene da Inews24.it.

