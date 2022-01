Pneumatici auto, vendite ricambi in aumento nel 2021 (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Torino, 31 gennaio 2022) - Torino, 31 gennaio 2022 - La ETRMA (European Tyre&Rubber Manufacturer Association), l'associazione europea dei produttori di Pneumatici, ha pubblicato lo scorso 19 gennaio il rapporto annuale relativo alle vendite dei Pneumatici di ricambio sottolineando come la domanda “resta forte in Europa, guidata dall'attività economica”. 2021 anno positivo per l'intero settore Dopo le difficoltà che hanno contrassegnato il 2020, dovute soprattutto alle ampie limitazioni alle attività economiche e commerciali ai fini del contenimento dell'emergenza pandemica, il 2021 hanno fatto registrare segnali di ripresa anche per il settore degli Pneumatici. È quanto sottolinea il rapporto diramato dalla ETRMA; nel documento, infatti, si legge che “il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Torino, 31 gennaio 2022) - Torino, 31 gennaio 2022 - La ETRMA (European Tyre&Rubber Manufacturer Association), l'associazione europea dei produttori di, ha pubblicato lo scorso 19 gennaio il rapporto annuale relativo alledeidio sottolineando come la domanda “resta forte in Europa, guidata dall'attività economica”.anno positivo per l'intero settore Dopo le difficoltà che hanno contrassegnato il 2020, dovute soprattutto alle ampie limitazioni alle attività economiche e commerciali ai fini del contenimento dell'emergenza pandemica, ilhanno fatto registrare segnali di ripresa anche per il settore degli. È quanto sottolinea il rapporto diramato dalla ETRMA; nel documento, infatti, si legge che “il ...

