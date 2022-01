Patologie della tiroide, sabato screening gratuito a Pertosa (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Si terrà sabato 5 febbraio 2022 la prima giornata di screening gratuito a tutela della salute rivolta a tutta la comunità di Pertosa. L’iniziativa dell’Amministrazione Comunale è volta a sensibilizzare sempre di più sull’importanza della prevenzione dei tumori e contribuire, come Ente, a offrire un’opportunità più agevole di accesso agli screening oncologici. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza sulla malattia in modo che le persone riconoscano meglio i sintomi, facciano prevenzione ed evitino i comportamenti a rischio: i dati scientifici, del resto, dimostrano come sia fondamentale sottoporsi a visite periodiche di screening in quanto una diagnosi precoce salva la vita, avendo risultati maggiori in termini di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Si terrà5 febbraio 2022 la prima giornata dia tutelasalute rivolta a tutta la comunità di. L’iniziativa dell’Amministrazione Comunale è volta a sensibilizzare sempre di più sull’importanzaprevenzione dei tumori e contribuire, come Ente, a offrire un’opportunità più agevole di accesso aglioncologici. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza sulla malattia in modo che le persone riconoscano meglio i sintomi, facciano prevenzione ed evitino i comportamenti a rischio: i dati scientifici, del resto, dimostrano come sia fondamentale sottoporsi a visite periodiche diin quanto una diagnosi precoce salva la vita, avendo risultati maggiori in termini di ...

