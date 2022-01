Nuove regole quarantena, Giani: “Mi aspetto dal governo decisioni molto forti e importanti sulla scuola” (Di lunedì 31 gennaio 2022) "Mi aspetto dal Consiglio dei Ministri di oggi delle decisioni molto forti e importanti, per una scuola che sia effettivamente in presenza, che non preveda quelle quarantene enormi che poi in realtà vanificano lo spirito di voler essere in presenza. E poi una serie di misure che possano anche semplificare il conteggio dei dati per verificare se siamo in zona gialla o in zona arancione, ma senza effetti pratici". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 31 gennaio 2022) "Midal Consiglio dei Ministri di oggi delle, per unache sia effettivamente in presenza, che non preveda quelle quarantene enormi che poi in realtà vanificano lo spirito di voler essere in presenza. E poi una serie di misure che possano anche semplificare il conteggio dei dati per verificare se siamo in zona gialla o in zona arancione, ma senza effetti pratici". L'articolo .

Advertising

ladyonorato : Un ragazzo sano non vaccinato sarà costretto a subire quarantene di 10 giorni magari continue, generate da positivi… - Agenzia_Ansa : A febbraio scatteranno le nuove regole, con multe e Pass necessario nei negozi. Al via le sanzioni per over 50 non… - NicolaPorro : ?? Gli stipendi dei peones alla base del #Mattarellabis, il grande caos nei partiti post Quirinale e le ennesime nuo… - alessandro1846 : Buffoni! Green pass e non vaccinati: ecco le nuove regole dal primo febbraio - micheleforchini : Non fate l'errore di considerare i bimbi 0-5 guariti e vaccinati come delle vittime sacrificali sull'altare della b… -