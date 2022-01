“Non volevo perdere i saldi”, la donna positiva che vìola la quarantena per fare shopping (Di lunedì 31 gennaio 2022) Doveva essere in casa per via del contagio confermato da un tampone effettuato nei giorni scorsi, ma ha deciso lo stesso di uscire di casa per andare a fare shopping e non perdere un fine settimana di offerte. La paradossale vicenda arriva da Renate, in provincia di Monza, dove una donna positiva esce dalla propria abitazione per i saldi invernali. Pensava di averla fatta franca e di non essere incorsa in alcuna sanzione quando, però, i carabinieri l’hanno pizzicata e multata. donna positiva esce per i saldi, fermata e multata dai carabinieri La donna era uscita dalla propria abitazione violando quel protocollo di quarantena valido per tutte le persone risultate positive a un test per diagnosticare ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Doveva essere in casa per via del contagio confermato da un tampone effettuato nei giorni scorsi, ma ha deciso lo stesso di uscire di casa per andare ae nonun fine settimana di offerte. La paradossale vicenda arriva da Renate, in provincia di Monza, dove unaesce dalla propria abitazione per iinvernali. Pensava di averla fatta franca e di non essere incorsa in alcuna sanzione quando, però, i carabinieri l’hanno pizzicata e multata.esce per i, fermata e multata dai carabinieri Laera uscita dalla propria abitazione violando quel protocollo divalido per tutte le persone risultate positive a un test per diagnosticare ...

