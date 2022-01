Non mi lasciare 2 si farà? Le anticipazioni sulla possibile seconda stagione (Di lunedì 31 gennaio 2022) Non mi lasciare 2 si farà? I tanti fan della fiction in queste ore se lo stanno chiedendo. La risposta ufficiale, al momento, non c’è. La Rai non ha ancora reso noto se ci sarà o meno un sequel, ma visti gli ottimi ascolti di sicuro più di qualcuno ci sta pensando. Qualora si dovesse procedere bisognerà aspettare diversi mesi prima di vedere i nuovi episodi. Cast Abbiamo visto se ci sarà o meno la seconda stagione (2) di Non mi lasciare, ma qual è il cast completo della serie tv su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: Vittoria Puccini: Elena Zonin Alessandro Roia: Daniele Vianello Sarah Felberbaum: Giulia Vianello Maurizio Lombardi: Ernesto Fortin Sandra Ceccarelli: Serena Misuri Massimo Rigo: Vincenzo Molli Ivan Zerbinati: Augusto Ripetti Eugenio Franceschini: Luigi ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 31 gennaio 2022) Non mi2 si? I tanti fan della fiction in queste ore se lo stanno chiedendo. La risposta ufficiale, al momento, non c’è. La Rai non ha ancora reso noto se ci sarà o meno un sequel, ma visti gli ottimi ascolti di sicuro più di qualcuno ci sta pensando. Qualora si dovesse procedere bisognerà aspettare diversi mesi prima di vedere i nuovi episodi. Cast Abbiamo visto se ci sarà o meno la(2) di Non mi, ma qual è il cast completo della serie tv su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: Vittoria Puccini: Elena Zonin Alessandro Roia: Daniele Vianello Sarah Felberbaum: Giulia Vianello Maurizio Lombardi: Ernesto Fortin Sandra Ceccarelli: Serena Misuri Massimo Rigo: Vincenzo Molli Ivan Zerbinati: Augusto Ripetti Eugenio Franceschini: Luigi ...

