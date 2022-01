L’agente non ha dubbi: “L’anno prossimo giocherà con il Napoli. Lo farà Spalletti” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Furio Valcareggi, procuratore tra i tanti di Alessio Zerbin, ha parlato in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare in primis della situazione riguardante gli azzurri e poi del possibile futuro proprio di Zerbin. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “La prossima stagione Zerbin partirà con la prima squadra del Napoli. Il ragazzo è come uno studente che una volta terminato il liceo è promosso ed è dunque pronto ad andare avanti. Alessio ha tutte le qualità per fare bene anche nel Napoli e toccherà a Spalletti decidere, sappiamo tutti che il mister ci tiene ai giovani” Leggi su spazionapoli (Di lunedì 31 gennaio 2022) Furio Valcareggi, procuratore tra i tanti di Alessio Zerbin, ha parlato in diretta a Radio Kiss Kissper parlare in primis della situazione riguardante gli azzurri e poi del possibile futuro proprio di Zerbin. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “La prossima stagione Zerbin partirà con la prima squadra del. Il ragazzo è come uno studente che una volta terminato il liceo è promosso ed è dunque pronto ad andare avanti. Alessio ha tutte le qualità per fare bene anche nele toccherà adecidere, sappiamo tutti che il mister ci tiene ai giovani”

Advertising

_Morik92_ : L'agente di #Morata non si trova a Milano per discutere di Alvaro #Morata. È in Italia per altri affari. - Spazio_Napoli : L’agente non ha dubbi: “L’anno prossimo giocherà con il Napoli. Lo farà Spalletti” - jjpauz : 'Quando sono stato contattato da Dan non ci credevo. Ho detto al mio agente di rifiutare tutti gli altri impegni e… - stromih : RT @NiccoPasta: ??| Dennis Man ha rifiutato la Salernitana, lo rivela l'agente Giovanni Becali ad un media rumeno. La cessione dell'esterno… - matteozizola : Nández resta al Cagliari. Definitivamente saltata la trattativa con la Juventus. Ogni notizia su commissioni chiest… -